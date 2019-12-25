Шестое место занимают топ-менеджеры торговых сетей со средним доходом в 870 тысяч долларов.

Forbes заявил о падении зарплат топ-менеджеров в нефтегазовой отрасли. По данным издания, в данной сфере доходы генеральных директоров или президентов компании уменьшились на 15% - до 2,79 миллиона долларов.

Рекорд нефтегазовой отрасли был установлен в 2013 году — тогда руководители фирм, специализирующиеся на углеводородах, зарабатывали в среднем 3,77 миллиона долларов. Помимо нефтяников самые большие зарплаты топ-управленцев в тяжелой промышленности — генеральные директора фирм в среднем зарабатывают там 1,87 миллиона долларов. А также в телекоммуникационных компаниях, в которых средний доход генерального директора - 1,31 миллиона долларов.

Отмечается, что в 2020 году на 8% выросли доходы руководителей транспортных компаний, на 5% - в секторе тяжёлой промышленности, на 3% в фармакологии и на 2% в телекоммуникационном бизнесе.

Шестое место занимают топ-менеджеры торговых сетей со средним доходом в 870 тысяч долларов.

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