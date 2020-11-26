Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2021-2023 годы

Дефицит бюджета будет фиксироваться все три года.

Госдума России приняла закон о федеральном бюджете на 2021 год, плановый период в 2022 и 2023 году. При этом дефицит будет сохранен на весь срок. ранее министр финансов Антон Силуанов пояснял, что трехлетний бюджет позволит обеспечить поддержкой граждан, а также стимулирует экономический рост.

Доходы должны вырасти с 18,765 трлн рублей в 2021 году до 20,637 триллиона в 2022 году и 22,263 триллиона в 2023 году. При этом расходы также увеличатся с 21,52 триллиона рублей до 21,884 до 23,671 трлн рублей. дефицит бюджета составит 2,4% от ВВП на следующий год, 1% к ВВП на 2022 год и 1,1% на 2023 год.

Напомним, что парламентарии смягчили бюджетное правило об ограничении трат на дополнительные нефтегазовые доходы. На следующий год планка составит 43,3 доллара от цены нефти Urals выше планки отсечения. Базовым будет считаться объем добычи топлива, который был бы без заключения сделки по ОПЕК+. Это позволит образоваться недополученным нефтегазовым доходам в размере 91 млрд рублей.

Госдума исключила из законопроекта об удаленке "право на офлайн".

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