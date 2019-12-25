Госдума исключила из законопроекта об удаленке "право на офлайн"

Сегодня его обсудят в третьем, окончательном, чтении.

Государственная Дума исключила из законопроекта об удаленке "право на офлайн". Сегодня его обсудят в третьем, окончательном, чтении.

Отмечается, что в Трудовой кодекс также внесут поправку, которая предполагает внесение в коллективный трудовой договор или локальный нормативный акт пункт об определении режим рабочего времени удалённого сотрудника. Подчёркивается, что в этом вопросе должно учитываться мнение первичной профсоюзной организации.

Если в трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему не пропишут данный пункт, то работник будет самостоятельно определять режим работы — по своему усмотрению.

Ранее мы писали, что Госдума приняла закон о возможности отозвать маткапитал с формирования накопительной пенсии.

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