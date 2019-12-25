Документ принят в третьем чтении.

Госдума приняла закон о возможности отозвать маткапитал с формирования накопительной пенсии. Инициатива рассмотрена в третьем чтении. Ранее документ в нижнюю палату парламента внесло правительство.

Законопроект разрешает женщинам, которые передумали направлять маткапитал на формирование накопительной пенсии, в течение полугода с момента поступления средств на счет Пенсионного фонда РФ отозвать их, а после - перенаправить на другие цели. Сейчас женщина может отказаться от использования маткапитала на данную цель только до дня назначения накопительной пенсии.

Законопроектом предлагается установить срок, в течение которого владелец государственного сертификата может обратиться с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов пояснительная записка

Срок подачи заявления может быть продлен, если указанные направления денежных средств оказались не востребованы.

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Фото: Piter.tv