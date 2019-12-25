Одна из целей нового законопроекта — закрепить понятие нормированного рабочего дня.

В Госдуме рассказали о поправках в Трудовой кодекс о ненормированном рабочем дне. Первый зампред фракции "Единая Россия" в нижней палате Андрей Исаев отметил, что их внесут во время весенней сессии.

По словам депутата, в законопроекте учтут те замечания, которые по нему сделал председатель партии Дмитрий Медведев.

Исаев отметил, что одна из целей нового законопроекта — закрепить понятие нормированного рабочего дня. Также есть цель внести поправки об электронном документообороте.

Мы также считаем, что необходимы поправки, которые повысили бы статус социального партнёрства. Андрей Исаев, первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме

Он подчеркнул, что сейчас в стране есть проблема со срочными договорами.

Ранее Госдума приняла во втором чтении законопроект о Госсовете.

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