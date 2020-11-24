Госдума приняла во втором чтении законопроект о Госсовете

Документ прописывает статус и принцип формирования данного органа.

Госдума России приняла во втором чтении федеральный законопроект о Госсовете. Депутаты нижней палаты парламента одобрили документ, прописывающий статус и принцип формирования Государственного совета РФ.

Согласно тексту проекта, Госсовет представляет из себя конституционный государственный орган, создаваемый президентом РФ. Он необходим в рамках обеспечения функционирования и взаимодействия органов системы публичной власти, а также для определения основных направлений во внутренней и внешней политике страны, социально-экономической отрасли.

Управлением Госсоветом займется президент РФ. Он займет пост председателя данного органа. Также в состав структуры войдут премьер-министр, сенаторы, депутаты, глава администрации президента, региональные руководители. Также состав может быть дополнен представителями политических партий, членами местного самоуправления. Делегировать полномочия члена Госсовета другому лицу запрещается.

В Госдуму внесли законопроект о "студенческом капитале".

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