В Госдуме призвали вернуться к выплате пенсий из бюджета

Миронов считает, что нужно проводить не "косметические поправки", а "масштабную ревизию".

В Государственной думе призвали вернуться к выплате пенсий из бюджета. С инициативой выступил глава "Справедливой России" Сергей Миронов. Он подчеркнул, что средняя страховая пенсия почти равна прожиточному минимуму.

С накопительными пенсиями все еще хуже: в 2022 году их средний размер не превысит 1300 рублей. Сергей Миронов, лидер "Справедливой России"

По его мнению, нужно проводить не "косметические поправки", а "масштабную ревизию". Он считает, что план по выплате пенсий из специальных фондов провалился, так как действующая система не способна обеспечить достойный размер пенсий, поэтому её можно считать банкротом.

Ранее Госдума приняла закон о расчете военных пенсий.

Фото: pixabay.com