В Fitness House на Ярослава Гашека снова произошел выброс хлора

На этот раз вещество оказалось в пустой чаше.

В спортивном клубе Fitness House на улице Ярослава Гашека произошел повторный выброс хлора после вчерашнего отравления детей в бассейне. Вещество оказалось в пустой чаше сразу после эвакуации персонала и посетителей. Об этом сообщила "Фонтанка.ру".

Кроме того, сотрудники следственного комитета Фрунзенского района обнаружили примерно 1,5 тонн гипохлорида натрия в техническом помещении. Он выбрасывается в бассейн в автоматическом режиме.

Напомним, что инцидент произошел из-за сбоя системы. На тот момент на третьей дорожке находились 12 детей. Пятеро из них были госпитализированы: наиболее тяжелое состояние диагностировано у девочки с бронхиальной астмой и у еще одного ребенка. Они находятся в реанимации детской больницы № 5 имени Филатова. В общей сложности отравились 8 человек в возрасте от 7 до 15 лет.

Руководство клуба и представители обслуживающей организации не смогли дать комментариев насчет поломки.

Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

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Фото: Pixabay