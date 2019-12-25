Шестиклассник отравился обезболивающим в Адмиралтейском районе

Он находится в тяжелом состоянии.

Подросток попал в больницу после "эксперимента" с обезболивающим препаратом. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Шестиклассника доставили в больницу рано утром 16 сентября из квартиры на Канонерской улице. У ребенка острое пероральное отравление веществом психотропного действия. Он находится в тяжелом состоянии.

Днем школьник съел три таблетки препарата анальгетического и спазмолитического характера. Лекарство не относится к наркотикам, но имеет множество побочных эффектов.

Семья, где проживает ребенок, благополучная.

Ранее младшеклассник сломал позвоночник после падения с гаражей на Ткачей.

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