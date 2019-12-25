Младшеклассник сломал позвоночник после падения с гаражей на Ткачей

Он находится в тяжелом состоянии.

Школьник получил тяжелые травмы в Невском районе. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Ученика 4-го класса доставили в Детскую больницу №5 имени Филатова вечером 15 сентября. У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травмы, гематомы головы, компрессионный перелом позвоночника. Он находится в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, мальчик во время игры упал с крыши бетонного гаража на улице Ткачей.

В Кронштадте китаец упал с судна высотой 15 метров.

Фото: Piter.TV