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Младшеклассник сломал позвоночник после падения с гаражей на Ткачей
Сегодня, 8:48
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nastya960

Младшеклассник сломал позвоночник после падения с гаражей на Ткачей

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Он находится в тяжелом состоянии.

Школьник получил тяжелые травмы в Невском районе. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Ученика 4-го класса доставили в Детскую больницу №5 имени Филатова вечером 15 сентября. У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травмы, гематомы головы, компрессионный перелом позвоночника. Он находится в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, мальчик во время игры упал с крыши бетонного гаража на улице Ткачей.

В Кронштадте китаец упал с судна высотой 15 метров.

Фото: Piter.TV

Теги: дети, падение, улица ткачей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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