В Кронштадте китаец упал с судна высотой 15 метров

Он находится в реанимации.

В Кронштадтском районе Петербурга выясняются обстоятельства травмирования на корабле иностранца. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Накануне вечером в Александровскую больницу был доставлен 49-летний гражданин КНР. По предварительной информации, он 15 сентября в 11:00 в морском грузовом терминале в Кронштадте, находясь на судне с норвежским флагом, упал с высоты 15 метров.

У мужчины катотравма, открытые переломы костей обеих рук. Иностранец в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Ранее маленькая петербурженка выпала из окна дачного дома в Хиттолово.

Фото: Piter.TV