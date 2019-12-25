Маленькая петербурженка выпала из окна дачного дома в Хиттолово

Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.

Днем 28 августа в полицию поступила телефонограмма из детской городской больницы № 19: медики сообщили о привезенной из Хиттолово Всеволожского района Ленобласти двухлетней девочке в тяжелом состоянии. Как стало известно Piter.TV из источника в правоохранительных органах, ребенок упал с высоты второго этажа.

Со слов родителей девочки, они не досмотрели за дочерью, и та подошла к открытому окну на втором этаже дачного дома. Ребенок облокотился на москитную сетку и вывалился из окна. Падение привело к открытой черепно-мозговой травме, ушибу мозга, переломам основания черепа и левой бедренной кости. Семья девочки считается благополучной.

Ранее мы писали, что на юго-востоке Петербурга в ДТП пострадали четверо взрослых и ребенок.

Фото: pixabay