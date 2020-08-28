На юго-востоке Петербурга в ДТП пострадали четверо взрослых и ребенок

Машины столкнулись в лобовую.

Около 22.40 в четверг, 27 августа, на Октябрьской набережной в Петербурге произошло серьезное ДТП. У дома №70 столкнулись в лобовую две легковые машины, "от удара окна задрожали", – описали аварию очевидцы.

По информации отдела пропаганды УГИБДД, в результате ДТП пострадали четверо взрослых и мальчик 7 лет, у всех наблюдаются травмы средней степени тяжести. Инспекторы ведут проверку по факту аварии, устанавливаются обстоятельства происшествия. В соцсетях автомобилисты предположили, что один из автомобилей занесло по влажной после дождей колее из-за скорости. Октябрьскую набережную водители назвали "полётной зоной".

Плюсую за колею. Сегодня днём выехал на кольцо на юге, на новой резине не доводилось ещё ездить в такое поливалово. На 70 уже поплыл знатно при осторожном перестроении. автомобилист

Ранее мы писали, что на набережной Обводного канала столкнулись две иномарки.

Фото, видео: Александр Парикваш, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"