В маневрах у госграниц России Southern Griffin 25 будут задействованы 1,6 тысяч человек и натовская техника.

На территории Финляндии начинаются международные учения сил специального назначения (спецназа) )с участием военнослужащих из Европы и США. Маневры под названием Southern Griffin 25 запланированы к проведению с 25 августа по 12 сентября. Мероприятия проведет егерский полк "Утти". В событии задействовано около 1,6 тысячи человек. Учения будут по всей стране на суше, в воздушном пространстве и на море. Бойцы из стран-членов НАТО отработают совместные оперативные возможности в условиях Северной Европы. На учениях появятся транспортные вертолеты NH90, легкие вертолеты MD500 егерского полка "Утти"истребители F/A-18 Hornet финских Военно-воздушных сил, а также средства из ЕС и США.

Напомним, что силы обороны Финляндии уведомили общественность о том, что Вашингтон во второй половине года примет активное участие в учениях в европейской стране и регионе Балтийского моря, а также американцы усилят там свое присутствие. Таким образом Хельсинки вместе с Белым домом реализуют соглашение об оборонном сотрудничестве, в соответствии с которым Пентагон получил доступ к 15 военным объектам Финляндии.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Utin jääkärirykm