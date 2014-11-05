В Финляндии назвали сроки поставки первой партии дронов на Украину

В компании Summa Defence рассказали о производстве БПЛА для ВСУ.

Финская оборонная компания Summa Defence поставит Вооруженным силам Украины первую партию беспилотников во второй половине 2025 года. Соответствующими данными поделились с общественностью сотрудники пресс-службы местной компании. Известно, что Summa Defence занимается оборонными и охранными технологиями. В начале текущего года разработчики начали изготавливать дроны для передачи БПЛА киевскому режиму. Для этих целей планировалось создать на территории Финляндии завод по их производству.

Новые производственные мощности компании Summa Drones запущены в эксплуатацию на юге Финляндии, и уже идет производство первой тестовой партии совместно с нашим украинским партнёром. Мы ожидаем, что первые производственные партии будут завершены и поставки начнутся во второй половине года. полугодовой отчет иностранной компании

Напомним, что организация ранее уведомила, что создает дочернюю компанию Summa Drones, которая, в свою очередь, создаст совместное предприятие в Финляндии с украинскими партнерами. Контрольный пакет акций фирмы будет принадлежать Summa Drones. В число украинских компаний, производящих БПЛА, войдут Kort, Elf Systems, Skyassist и MPS Development. В ноябре 2024 года стало известно, что кроме производства беспилотников, Summa Drones будет выпускать также беспилотные надводные аппараты и беспилотные наземные транспортные средства.

Фото: pxhere.com