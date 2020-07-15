В Facebook назвали причину неполадок в работе соцсети

В компании заявили, что в ходе нарушения работы соцсети не было выявлено утечки данных пользователей.

Глобальный сбой в работе социальной сети Facebook вызвали изменения в конфигурации роутеров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы одноименной компании.

Согласно опубликованной информации, остановка работы связана с тем, что нарушение в сетевом трафике оказало каскадное воздействие на способ связи центров обработки данных.

Наши команды инженеров узнали, что конфигурационные изменения в магистральных маршрутизаторах, которые отвечают за координацию сетевого трафика между нашими центрами обработки данных, привели к проблемам, которые прервали связь. из сообщения Facebook

В компании отметили, что в ходе сбоя не было выявлено утечки данных пользователей Facebook. В настоящее время инженеры компании работают над полным устранением всех возникших неполадок.

Социальная сеть была недоступна на протяжении 6,5 часов. Похожая ситуация произошла с Facebook в 2008 году. В то время соцсеть была недоступна для 80 миллионов пользователей около суток. На данный момент их число составляет 2,8 миллиарда человек.

Ранее мы сообщали, что Белый дом знает о сбое в работе Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp.

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