В Евросоюзе раскритиковали выборы в Госдуму

Петер Стано сожалеет о том, что голосование проводилось в условиях "запугивания".

В Европейском союзе считают, что выборы в Государственную Думу России прошли "в атмосфере запугивания независимых критиков. Об этой позиции ЕС сообщил официальный представитель Еврокомиссии Петер Стано. Чиновник заметил прессе, что голосование проводилось при отсутствии полноценного международного наблюдения. Спикер заметил, что Брюссель жалеет о решении Москвы значительно ограничить возможности ОБСЕ на выборах.

Региональные выборы и выборы в Госдуму прошли в атмосфере запугивания независимых критиков, при отсутствии нормального международного наблюдения, которому можно было бы доверять. Петер Стано, официальный представитель ЕК

В Брюсселе уточнили, что имеют информацию о серьезных нарушениях, которые имели место быть во время проведения выборов. Эти ситуации якобы касались независимых журналистов, оппозицию и активистов.

ЕК: сертификация "Северного потока - 2" может занять два месяца.

Видео и фото: European Commission