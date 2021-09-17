ЕК: сертификация "Северного потока - 2" может занять два месяца

Вивиан Лунела рассказала, как проводится процедура.

В ЕК заявили, что сертификация "Северного потока - 2" может занять два месяца и более. Такое заявление сделала официальный представитель Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе с журналистами. Вивиан Лунела уточнила, что после указанного срока процедура также может быть продлена.

Специалист объяснила, что оператор российского газопровода должен подать запрос на европейскую сертификацию. Документ уйдет на рассмотрение немецкому регулятору. Он должен его одобрить, а затем - передать на изучение в Европейскую комиссию в виде проекта разрешения о сертификации трубопровода. В ФРГ должны запросить мнению ЕК согласно дорабтованной Евросоюзом Газовой директиве.

Когда Еврокомиссия получит этот запрос, у нее будет 2 месяца на предоставление ответа. И этот срок может быть дополнительно продлен, но это уже совсем другая процедура. Вивиан Лунела, официальный представитель ЕК

Лунела: газохранилища ЕС заполнены более чем на 70%.

Фото и видео: European Commission