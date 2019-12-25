Вивиан Лунела объяснила, почему в Европе растут цены на топливо.

В ЕК сообщили, что газохранилища ЕС заполнены более чем на 70%. Об этом журналистам рассказала официальный представитель Еврокомиссии в Брюсселе Вивиан Лунела. Чиновница пояснила, что год назад этот показатель составлял 82% к текущему аналогичному периоду.

Еврокомиссия полностью осведомлена о значительном росте цен на газ и мониторит ситуацию в странах сообщества, в отношении пиков цены. В период пандемии в прошлом году цен на электричество были рекордно низкими Вивиан Лунела, официальный представитель ЕК

Чиновница уточнила прессе, рекордная стоимость на голубое топливо в европейском регионе связано с совпадением ряда факторов. В частности, речь идет из-за введенного национальными правительствами локдаунов и остановкой промышленной жизни. Также увеличился мировой спрос на газ из-за экономического восстановления после пандемии. Еще одним фактором, сказавшемся на росте цен, стало удорожания квот на выбросы CO2 экологическими квотами в европейской системе.

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Фото: European Commission