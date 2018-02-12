В Евросоюзе отреагировали на высылку послов из Турции

В ЕС ждут от Анкары конкретных уведомлений по сложившейся ситуации.

Представитель внешнеполитической службы Европейского союза Петер Стано заявил, что сообщество внимательно следит за развитием событий после принятого Турцией решения объявить персонами нон грата послов десяти стран. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.

По мнению Стано, данная ситуация представляет серьезный вопрос.

Конечно, мы приняли к сведению и очень внимательно следим за ситуацией после недавнего заявления президента Турции Тайипа Эрдогана. Вся эта ситуация - серьезный вопрос. Петер Стано, дипломат ЕС

По его словам, в настоящее время Евросоюз отказывается давать какие-либо комментарии по этой ситуации, потому что Анкара еще не уведомила официально вовлеченные государства о своем решении.

Эрдоган ранее потребовал от МИД страны объявить персонами нон грата послов десяти государств. Речь идет о тех дипломатических представителях тех стран, которые призвали освободить турецкого правозащитника Османа Кавалу. Эрдоган рассматривает подобные заявления вмешательством в судебные дела Турции.

Напомним, Кавала обвиняется в попытке осуществления государственного переворота. Кроме того, его признали причастным к протестным акциям, которые проходили на территории Турции в 2013 году.

Ранее Эрдоган заявил об отсутствии у Совета безопасности ООН права решать судьбу человечества.

Видео: European Commission