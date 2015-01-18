Эрдоган потребовал объявить персонами нон грата послов десяти стран

Турецкий лидер обвинил эти страны во вмешательстве во внутренние дела страны.

Президент Турции Тайип Эрдоган потребовал от МИД страны объявить персонами нон грата послов десяти государств. Слова политика приводит телевизионный канал NTV.

Речь идет о тех дипломатических представителях тех стран, которые призвали освободить турецкого правозащитника Османа Кавалу.

Я дал распоряжение главе МИД немедленно объявить этих 10 послов персонами нон грата. Тайип Эрдоган, президент Турции

Глава государства 21 октября раскритиковал послов Соединенных Штатов, Германии, Дании, Финляндии, Франции, Нидерландов, Швеции, Канады, Норвегии и Новой Зеландии. Об заявил, что данные государства вмешиваются в судебные дела Турции. После этого турецкий МИД вызвал диппредставителей указанных стран для беседы.

Напомним, Кавала обвиняется в попытке осуществления государственного переворота. Кроме того, его признали причастным к протестным акциям, которые проходили на территории Турции в 2013 году.

Ранее мы сообщали, что Турция начала процедуру закупки самолетов F-16 у США.

Видео: Youtube/TGRT Haber TV