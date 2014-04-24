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Турция начала процедуру закупки самолетов F-16 у США

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Власти также намерены модернизировать нынешние истребители.

Турция начала процедуру закупки истребителей F-16 у США. Об этом сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар. Его слова приводит Anadolu.

Акар отметил, что нынешний парк F-16 требует модернизации. Турция ожидает от США не только поставку новых истребителей, но и вклад в модернизацию имеющихся военных самолетов.

Мы следим за этим процессом. Усиление Турции также означает усиление НАТО.

Хулуси Акар, министр обороны Турции

Ранее президент Турции заявил об отсутствии у СБ ООН права решать судьбу человечества.

Видео: YouTube / Savunma Sanayii Dergilik

Теги: закупка, истребители f-16, сша, турция, хулуси акар
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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