Турция начала процедуру закупки самолетов F-16 у США

Власти также намерены модернизировать нынешние истребители.

Турция начала процедуру закупки истребителей F-16 у США. Об этом сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар. Его слова приводит Anadolu.

Акар отметил, что нынешний парк F-16 требует модернизации. Турция ожидает от США не только поставку новых истребителей, но и вклад в модернизацию имеющихся военных самолетов.

Мы следим за этим процессом. Усиление Турции также означает усиление НАТО. Хулуси Акар, министр обороны Турции

Ранее президент Турции заявил об отсутствии у СБ ООН права решать судьбу человечества.

Видео: YouTube / Savunma Sanayii Dergilik