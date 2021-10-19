Президент Турции заявил об отсутствии у СБ ООН права решать судьбу человечества

Эрдоган призвал СБ ООН расширить права стран в организации.

Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал "горстку" победителей во Второй мировой войне. По мнению политика, судьба человечества не должна решаться по милости стран-постоянных участников Совета Безопасности ООН. Турция подготовила "дорожную карту" для расширения прав государств-участниц международной организации. С соответствующим заявлением лидер страны выступил во время своего визита в парламент Анголы. Речь транслировалась на Twitter-аккаунте.

Мир меняется, и дипломатия, торговля, международные отношения претерпевают радикальные преобразования, немыслимо, чтобы архитектура глобальной безопасности оставалась прежней. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Политик считает, что страны-постоянные участницы СБ ООН не хотят прислушиваться к требованиям перемен из-за своих настойчивых попыток сохранить статус-кво. Эрдоган напомнил, что "мир больше пяти" стран, имея в виду пять постоянных членов СБ ООН.

Эрдоган рассказал о предложении США после отказа от сделки по истребителям F-35.