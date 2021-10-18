Эрдоган рассказал о предложении США после отказа от сделки по истребителям F-35

Анкара вложила в производство новейших истребителей 1,4 миллиарда долларов.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Вашингтон предложили Анкаре купить истребители F-16. Об этом он сказал в ходе брифинга.

По словам турецкого лидера, таким образом Соединенные Штаты решили компенсировать турецкие инвестиционные потери от исключения из программы по производству истребителей F-35, за которые Турция выплатила 1,4 миллиарда долларов.

США в ответ на эту оплату сделали нам такое предложение. Мы им сказали, что сделаем все, чтобы обеспечить нашу страну всем необходимым для ее зашиты. Мы работаем над тем, чтобы наш воздушный флот всегда был наготове. Тайип Эрдоган, президент Турции

Глава государства подчеркнул, в настоящее время Анкара ведет диалог с Вашингтоном для решения данной проблемы.

Напомним, Турция вложила средства в создание истребителей F-35 и подала заявку на приобретение 100 единиц данных воздушных судов после их появления. Однако в 2019 году Вашингтон исключил Анкару из числа инвесторов, так как Турция закупила у России системы противовоздушной обороны С-400.

Ранее на Украине сообщили о заинтересованности Турции в производстве Bayraktar.

Видео: YouTube / Haber Global