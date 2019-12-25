Рост потока туристов ожидается в Европе в ближайшие месяцы.

В Европе заявили об открытии туристического сезона вопреки коронавирусу. Об этом сообщили журналисты газеты El Pais со ссылкой на еврокомиссара по экономике Паоло Джентилоне. Специалист считает, что страны разрешат въезд путешественникам вопреки продолжающейся пандемии коронавируса.

Наше послание заключается в том, что этим летом у нас будет туристический сезон, пусть с мерами безопасности и ограничениями, которых не было в предыдущие сезоны прокомментировал Паоло Джентилоне

Эксперт обратил внимание журналистов на то, что сейчас правительства стран работают по трем аспектам. В первую очередь властям необходимо организовать безопасное передвижение на транспорте, а также местах отдыха. Также Европа займется открытием границ. При этом страны будут должны сохранить права потребителей.

Паоло Джентилоне напомнил, что уровень туристической активности в 2020 году упал на 40 процентов. Специалист рассчитывает, что в ближайшие месяцы поток путешественников увеличится.

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