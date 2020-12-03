Спасатели ищут под обломками здания еще девятерых.

В Египте при обрушении дома погибли не менее пяти человек. Об этом рассказали местные журналисты из издания El-Watan. Известно, что трагедия произошла в городе Александрия вечером 2 декабря в центре города. Жертвами стали трое мужчин и две женщины. Сейчас на месте инцидента работают спасательные службы.

Власти города рассказали, что обрушившийся четырехэтажный дом был старым. В 2000 году были вынесены три постановления, которые обязали ответственных лиц провести ремонт. Однако обязательства так и не были выполнены. Губернатор Александрии заметил, что под обломками здания могут находиться еще две семьи. В общей сложности спасатели ищут на месте трагедии девятерых человек.

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Видео: Youtube/Rahal News رحال نيوز