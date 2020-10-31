Семья погибшего в катастрофе над Синаем петербуржца повторила маршрут сына

О своем путешествии родственники рассказали в соцсетях.

Трогательным жестом на своей странице "ВКонтакте" поделилась семья Романа Пульянова – петербуржца, который погиб в авиакатастрофе в Египте в 2015 году. Анатолий и Лариса Пульяновы бережно хранят память о сыне спустя 5 лет после трагедии и отправились в путешествие по маршруту сына, который проделал накануне трагедии, сообщил "Петербургский дневник".

Роман Пульянов отправлялся на отдых в Египет вместе со своей невестой Татьяной Мокиевской. Его последний маршрут начинался в Крыму. Отец напомнил, что его семья останавливалась в Алуште и в местах, куда они ездили с сыном еще в 2002 году.

Они повторили фотографии, которые когда-то сделал Роман – в частности, на неизвестной смотровой площадке, которая находится в аварийном состоянии. Она находится рядом со зданием, на котором написано Paradise, что с английского языка означает "рай", рассказал отец.

Ранее мы сообщали о том, что родственники погибших в авиакатастрофе над Синайским полуостровом ведут судебные тяжбы с египетскими властями. В России родственники борются за то, чтобы на уровне законодательства был обозначен статус "жертвы теракта", по которому близким погибших и пострадавших полагалась бы определенная помощь.

В Петербурге строят социальный центр, который будет оказывать поддержку родственникам, потерявших своих близких. Инициатива принадлежит семьям погибших в авиакатастрофе над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года.

В субботу, 31 октября, исполняется пять лет с момента трагедии над Синайским полуостровом – в 2015 году лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", вылетевший из Шарм-эль-Шейха в Петербург, разбился в Египте. Погибли 224 человека, включая семь членов экипажа. Причиной авиакатастрофы считается теракт.

Фото: ВК/ Благотворительный фонд "Рейс 9268"