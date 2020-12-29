В ЕК заявили, что санкции ЕС против Белоруссии не дали эффекта

Петер Стано напомнил, что ограничения против Минска могут быть еще больше усилены.

В Еврокомиссии заявили, что санкции Евросоюза против Белоруссии не дали эффекта. Об этом журналистам на брифинге сообщил пресс-секретарь дипломатии ЕК Петер Стано. По мнению спикера, результат от ограничений может быть заметен спустя большее количество времени, а не сразу. При этом специалист отметил, что санкции против Минска носят открытый характер и могут быть усилены до тех пор, пока "неприемлемое развитие событий продолжается".

ЕС ввел уже три блока санкций против физических лиц и компаний в Белоруссии. Мы постоянно мониторим его. Однако требуется значительное время, чтобы санкции возымели эффект. Увы, мы пока видим, что репрессии не прекратились, и все арестованные остаются за решеткой Петер Стано, пресс-секретарь дипломатии ЕК

Напомним, что ЕС ввел санкции в отношении Белоруссии в октябре 2020 года. В черный список включено более 80 руководящих представителей республики, силовиков, членов избирательных комиссий. Также ограничения касаются Управления делами президента, Минского завода колесных тягачей, "140 ремонтного завода", "Белтехэкспорт", "Синезис" и Dana holdings.

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