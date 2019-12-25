В ЕАО рассказали подробности о семье, где отец избил годовалую дочь

Расследование находится на особом контроле уполномоченного по правам ребенка в регионе.

В Еврейской автономной области рассказали подробности о семье, где отец избил годовалую дочь. Об этом журналистам сообщили представители МВД по региону в рамках совещания в правительстве. Представители закона отметили, что соседи регулярно жаловались на ссоры и конфликты в квартире, в которой произошло резонансное преступление.

За последнее время семья несколько раз попадала в поле зрения полиции. Соседи жаловались на постоянные ссоры и конфликты. Один из них произошел накануне. На почве ревности сожитель женщины избил ее и малолетнюю дочь МВД по региону

На данный момент 38-летнему жителю Биробиджана предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью своей дочери. Мужчина сломал девочке ногу и нанес многочисленные травмы. Сейчас пострадавшая госпитализирована. В момент нападения отца на ребенка в помещении также находился шестилетний мальчик. Он находится в реабилитационном центре.

Детский омбудсмен Ирина Пинчук в интервью "РИА Новостям" рассказала, что дело находится на особом контроле. В совещании по данному делу приняли участие специалисты профильных отраслей областного правительства, мэрии города, сотрудники полиции и прокуратуры.

В ЕАО мужчина ранил в грудь ребенка, стреляя по собакам.

Фото: Piter.tv