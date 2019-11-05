В ЕАО мужчина ранил в грудь ребенка, стреляя по собакам

С пулевым ранением груди 9-летего мальчика доставили в больницу.

В ЕАО мужчина, стреляя по бродячим собакам, случайно выстрелил в ребенка.

Издание eaomedia.ru сообщает, что 4 октября, находясь на территории своего домовладения, 57-летний мужчина стал стрелять по бродячим собакам. Одна из пуль попала в грудь мальчику 2011 года рождения, который возвращался домой от друга.

Прохожие вызвали скорую, и ребенка с пулевым ранением груди госпитализировали в больницу. В отношении стрелка возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия".

Решается вопрос о мере пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

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