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В ЕАО в лобовой аварии погибли двое взрослых и двое несовершеннолетних
Сегодня, 10:41
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MShaffter

В ЕАО в лобовой аварии погибли двое взрослых и двое несовершеннолетних

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После мощного удара иномарки воспламенились.

В Еврейском автономном округе на трассе "Амур" в лобовой аварии погибли 4 человека, мужчина, женщина и две девочки 2003 и 2002 годов рождения.

ДТП произошло в районе обеда по местному времени на трассе "Амур" между населенными пунктами Белгородское и Смидович. Водитель "Тойота Ипсум" не справился с управлением машины, вылетел на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с автомобилем "Тойота Виш". 

От мощного удара машины воспламенились. В "Тойоте Виш" погибли мужчина, женщина и две девочки - подростка. Водитель "Тойота Ипсум" с травмами доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее: В сети опубликовано видео с моментом аварии под Омском, в которой разбились жених и невеста.

Фото: МЧС РФ по ЕАО

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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