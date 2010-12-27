В ЕАО в лобовой аварии погибли двое взрослых и двое несовершеннолетних

После мощного удара иномарки воспламенились.

В Еврейском автономном округе на трассе "Амур" в лобовой аварии погибли 4 человека, мужчина, женщина и две девочки 2003 и 2002 годов рождения.

ДТП произошло в районе обеда по местному времени на трассе "Амур" между населенными пунктами Белгородское и Смидович. Водитель "Тойота Ипсум" не справился с управлением машины, вылетел на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с автомобилем "Тойота Виш".

От мощного удара машины воспламенились. В "Тойоте Виш" погибли мужчина, женщина и две девочки - подростка. Водитель "Тойота Ипсум" с травмами доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее: В сети опубликовано видео с моментом аварии под Омском, в которой разбились жених и невеста.

Фото: МЧС РФ по ЕАО