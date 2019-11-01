В сети опубликовано видео с моментом аварии под Омском, в которой разбились жених и невеста

Жених погиб на месте ДТП, а невеста с тяжелыми травмами в больнице. 2 ноября они должны были пожениться.

Накануне, 31 октября, в Омской области в жутком лобовом ДТП погибли 2 человека, еще шесть человек с травмами в больнице.

Авария произошла в 10:15 на трассе Бакбасар — Азово — Шербакуль на 40 километре. Автомобиль "Митсубиси" пошел на обгон попутного автомобиля с видеорегистратором, который запечатлел момент ДТП. На заледенелой трассе иномарку занесло и вынесло на встречную полосу движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем "Ниссан", за рулем которого была женщина.

На месте ДТП погиб водитель "Митсубиси" и одна из его пассажирок. Еще 3 человека из этой иномарки с травмами различной тяжести были госпитализированы в больницу. Среди пострадавших невеста водителя. У нее диагностированы множественные переломы, в том числе позвоночника.

В "Ниссан" все выжили, но женщина-водитель и два ее пассажира получили травмы. ГИБДД проверяет все обстоятельства ДТП. В соцсетях сообщают, что 21-летний водитель "Митсубиси" должен был жениться 2 ноября.

Сегодня ранее: В Томске иномарку вынесло на тротуар, где она врезалась в группу пешеходов. Одна женщина погибла, 5 человек в больнице.

Видео: ВК, Мимо проходил