В Томске иномарка влетела в пешеходов на тротуаре, погибла женщина

После ДТП 5 человек госпитализировали с травмами различной тяжести в больницу.

Сегодня утром, 1 ноября, в Томске произошло страшное ДТП, иномарка вылетела на тротуар и врезалась в группу пешеходов.

ДТП произошло около половины 10ого утра по местному времени на улице Фрунзе. Сообщается, что автомобиль "Рено Логан" с 55-летним водителем за рулем выехал на тротуар, где врезался в опору освещения, влетел в группу пешеходов, а затем протаранил припаркованный автомобиль "Сан янг". От мощного удара "Сан янг" начал движение и врезался в маршрутный ПАЗ с пассажирами.

В результате ДТП погибла женщина пешеход 1954 года рождения. Еще 5 пешеходов с травмами различной тяжести были госпитализированы в больницу. Пассажиры автобуса за медпомощью не обращались. ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства ДТП.

Фото: УМВД РФ по Томской области