В ЕАО мать-одиночка била своих маленьких детей и морила их голодом

Детей у матери изъяли и поместили в государственное учреждение.

В одном из сел ЕАО мать - одиночка систематически морила голодом детей, занималась рукоприкладством и содержала дом в антисанитарных условиях, сообщает ИА ЕАОMedia со ссылкой на областную прокуратуру.

Сообщается, что 49-летняя женщина воспитывала двоих детей в одиночку. Она полностью трудоспособна, но не предпринимала никаких действий, чтобы трудоустроиться. Дом содержала в антисанитарных условиях, не обеспечивала детей нормальным питанием и одеждой, не занималась их развитием и к тому же систематически избивала.

Состоявшийся суд постановил изъять детей из семьи. Сейчас они находятся в специальном госучреждении. Женщине назначено 350 часов обязательных работ.

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