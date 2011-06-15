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Следователи показали, как выглядит баня, в которой женщина удерживала сыновей две недели в Ленобласти

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Возбуждено уголовное дело по пп. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание двух и более несовершеннолетних).

Следователи Кировского района показали, как выглядит баня, в которой женщина удерживала троих детей около двух недель без еды и воды. Возбуждено уголовное дело по пп. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание двух и более несовершеннолетних), сообщили в СУ СК РФ по Ленобласти 15 апреля. 

По версии следствия, 41-летняя подозреваемая оставила сыновей в возрасте 7, 9 и 11 лет без присмотра взрослых в помещении в СНТ "Химик-2". На место прибыла следственно-оперативная группа. Дети изъяты и помещены в медицинское учреждение. 

Ранее мы рассказывали, что злоумышленницу не могли найти, и в самом доме рядом с баней находился ее сожитель. Теперь стало известно, что женщина задержана и допрашивается. Следователем подготовлено ходатайство в суд об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Мать потерпевших была судима за хранение наркотиков и фиктивную постановку на учет. 

Видео, фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

Теги: истязание детей, кировский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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