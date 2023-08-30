Рецидивистка из Петербурга выселила детей в баню на даче в Ленобласти и не кормила

Жительница Петербурга отселила своих трех детей в баню в СНТ "Химик-2" и не кормила их. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, стало известно АН "Оперативное прикрытие".
В полицию Кировского района Ленобласти днем 13 апреля поступила информация о том, что на участке на Валовой улице живут брошенные дети, которые начали попрошайничать. Пострадавшими оказались мальчики в возрасте 7, 9 и 11 лет. С ноября прошлого года они проживают с 41-летней матерью в Приморском районе и ее сожителем-ровесником. Дом принадлежит погибшему отцу младших детей.
Потерпевших доставили в детское отделение районной больницы. Где находится женщина, пока не установлено. Ранее ее судили за хранение наркотиков и фиктивную постановку на учет. Мужчину задержали, он помещен в камеру.
Ранее мы рассказывали о том, что пятилетний мальчик пожаловался на рукоприкладство в детсаду на Пейзажной улице.
Фото: Piter.TV
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