Рецидивистка из Петербурга выселила детей в баню на даче в Ленобласти и не кормила

Пострадавшими оказались мальчики в возрасте 7, 9 и 11 лет.

Жительница Петербурга отселила своих трех детей в баню в СНТ "Химик-2" и не кормила их. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

В полицию Кировского района Ленобласти днем 13 апреля поступила информация о том, что на участке на Валовой улице живут брошенные дети, которые начали попрошайничать. Пострадавшими оказались мальчики в возрасте 7, 9 и 11 лет. С ноября прошлого года они проживают с 41-летней матерью в Приморском районе и ее сожителем-ровесником. Дом принадлежит погибшему отцу младших детей.

Потерпевших доставили в детское отделение районной больницы. Где находится женщина, пока не установлено. Ранее ее судили за хранение наркотиков и фиктивную постановку на учет. Мужчину задержали, он помещен в камеру.

Ранее мы рассказывали о том, что пятилетний мальчик пожаловался на рукоприкладство в детсаду на Пейзажной улице.

Фото: Piter.TV