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Саратовец в подъезде надругался над 14-летней дочерью приятеля
Сегодня, 16:08
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MShaffter

Саратовец в подъезде надругался над 14-летней дочерью приятеля

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Девочка сообщила родителям, а те в полицию.

В Саратове мужчина пойдет под суд за развратные действия над несовершеннолетней дочерью приятелей.

Следственные органы СКР по Саратовской области сообщают, что ими завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего, ранее судимого, саратовца за развратные действия в отношении 14-летней девочки.

По версии следствия, в вечернее время в июле нынешнего года обвиняемый в пьяном состоянии был недалеко от дома, где жил его знакомый со своей семьей. Мужчина озаботился починкой своего телефона и зашел к приятелю. В подъезде ему встретилась дочь знакомого, которая знала мужчину и потому не испугалась. Она вынесла мужчине иголку по его просьбе.

Воспользовавшись тем, что в подъезде никого не было, мужчина совершил с девочкой развратные действия и ушел. Ребенок рассказал о случившемся родителям, те не стали замалчивать и сообщили в полицию.

Под давлением улик мужчина сознался в содеянном и раскаялся. Сейчас его ждет суд и наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

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Фото:Piter.TV

Теги: надругался, новости саратова, педофил, саратовские новости
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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Prostyakova Anya
Сегодня 17:03

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