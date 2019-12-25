Саратовец в подъезде надругался над 14-летней дочерью приятеля

Девочка сообщила родителям, а те в полицию.

В Саратове мужчина пойдет под суд за развратные действия над несовершеннолетней дочерью приятелей.

Следственные органы СКР по Саратовской области сообщают, что ими завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего, ранее судимого, саратовца за развратные действия в отношении 14-летней девочки.

По версии следствия, в вечернее время в июле нынешнего года обвиняемый в пьяном состоянии был недалеко от дома, где жил его знакомый со своей семьей. Мужчина озаботился починкой своего телефона и зашел к приятелю. В подъезде ему встретилась дочь знакомого, которая знала мужчину и потому не испугалась. Она вынесла мужчине иголку по его просьбе.

Воспользовавшись тем, что в подъезде никого не было, мужчина совершил с девочкой развратные действия и ушел. Ребенок рассказал о случившемся родителям, те не стали замалчивать и сообщили в полицию.

Под давлением улик мужчина сознался в содеянном и раскаялся. Сейчас его ждет суд и наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

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Фото:Piter.TV