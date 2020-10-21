В Нижегородской области насильнику и убийце 13-летней девочки грозит пожизненное

Рецидивист свою вину не признал и отказался от дачи показаний. Тело девочки до сих пор не найдено.

В Нижегородской области уголовное дело по факту убийства и изнасилования 13-летней девочки расследовано и передано в суд для рассмотрения по существу.

Следственные органы СКР по Нижегородской области рассказали о ходе расследования уголовного дела по факту убийства и изнасилования 13-летней девочки, которая пропала в августе 2018 года.

По версии следствия, 1 августа 2018 года ныне 44-летний мужчина на дороге около деревни Горный Борок Кстовского района Нижегородской области поймал девочку на велосипеде. После чего переместил ее в безлюдное место, где изнасиловал. Чтобы скрыть свое гнусное преступление мужчина убил ребенка, а тело спрятал.

По факту пропажи ребенка незамедлительно было возбуждено уголовное дело. А также организованы широкомасштабные поиски. Кроме того и после таяния снега в 2019 года поиски возобновились. Но местонахождение останков школьницы до сих пор не установлено.

Расследование уголовного дела не приостанавливалось ни на один день. Было опрошено более 1000 человек. Проведены различные экспертизы и проведены другие следственные действия, в ходе которых удалось установить человека, причастного к исчезновению школьницы.

Им оказался ранее судимый житель Кстовского района, который вышел условно - досрочно из мест лишения свободы всего за полтора месяца до описываемых событий. Обвиняемый вину свою не признал и отказался от дачи показаний. Его вина была доказана различными способами.

Суд состоится в ближайшее время. Санкции по данным статьям в совокупности предусматривают лишение свободы вплоть до пожизненного.

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Фото и видео: СУ СК РФ по Нижегородской области