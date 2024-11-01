Бывшего воспитателя в Алтайском крае будут судить за истязание детей

В СК РФ раскрыли подробности о преступлениях экс-воспитательницы.

В городе Бийске Алтайского края перед судом предстанет бывший воспитатель специализированного дома ребенка. Известно, что 24-летняя женщина обвиняется в жестоком обращении с детьми, истязании несовершеннолетних лиц, которые находились в заведомо беспомощном состоянии, ненадлежащем исполнении должностных обязанностей работником медицинской организации по воспитанию детей (по пунктам "а" и г" части 2 статьи 117 УК РФ, а также статье 156 РФ). Соответствующая информация появилась в социальных сетях регионального управления Следственного комитета. Согласно полученным данным от СК РФ по региону, в период с декабря 2022 по июнь 2024 года обвиняемая выполняла обязанности воспитателя. Она осуществляла надзор за детьми, оставшимися без попечения родителей, в возрасте от 3-х месяцев до полутора лет.

Не желая проявлять терпение и должную заботу о всестороннем развитии и воспитании малолетних, она систематически применяла к двум детям, которые начинали плакать, незаконные методы воспитания. Обвиняемая причиняла им физические и психические страдания, в том числе путем нанесения побоев. пресс-служба СК РФ

Свои правонарушения подозреваемая периодически снимала на видео. Деятельность злоумышленницы была пресечена пресечены после того, как о ее незаконных методах воспитания стало известно органу опеки и попечительства. Материалы уголовного дела направлены в судебную инстанцию для рассмотрения по существу.

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Фото и видео: Следственный комитет России по Алтайскому краю