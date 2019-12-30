На Алтае отец выстрелил из ружья в родную дочь из-за ссоры с женой

Девочку-подростка с огнестрельным ранением грудной клетки в тяжелом состоянии доставили в больницу.

На Алтае пьяный мужчина выстрелил в 13-летнюю дочь во время ссоры с женой.

Трагедия произошла 12 января в селе Турочак на Алтае. 41-летний мужчина пришел выяснять отношения с женой, которая после того как подала документы на развод, ушла жить к родственникам. На разборки мужчина пришел пьяный и с ружьем. Пьяному мужу женщина дверь не открыла, тогда мужчина выстрелил в дверь, зная, что в доме находятся два их ребенка. Выстрел ранил в грудную клетку 13-летнюю дочь пары.

После этого мужчина сделал еще два выстрела в окна, где находилась его семья, и ушел с места происшествия. Девочку в тяжелом состоянии доставили в больницу. Мужчину задержали, ему предъявлено обвинение по статье "покушение на убийство, совершенное в отношении малолетнего лица, общественно опасным способом".

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