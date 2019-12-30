Красноярца на охоте приятель принял за лося и застрелил

Житель Красноярска изменил свое местоположение в зимнем лесу, не сообщив об этом товарищам по охоте.

В Красноярском крае товарищ по охоте застрелил жителя Красноярска.

Сообщается, что следственные органы СКР по Красноярскому краю возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". По версии следствия, в новогодние праздники 37-летний житель Красноярска приехал к двум друзьям, чтобы поохотиться на лося. У друзей была лицензия на охоту. Охотники предварительно обговорили детали охоты и распределили районы леса, кто где будет находиться.

Во время охоты красноярец самовольно изменил свое местоположение, не сообщив об этом другим охотникам. 48-летний мужчина, принял мужчину за животное и произвел выстрел. Охотник погиб на месте. Застреливший приятеля охотник признал свою вину.

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Фото: pixabay.com