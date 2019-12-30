В Саратовской области 5-летний мальчик застрелил отца из ружья

Отец показывал ребенку охотничий арсенал и рассказывал про охоту.

В селе Ивантеевка Саратовской области 5-летний мальчик случайно застрелил отца.

Трагедия произошла 3 января, но известно о ней стало только сейчас. ТАСС сообщает, что находясь у себя дома, мужчина рассказывал сыну об охоте и демонстрировал оружие, достав его из сейфа. Одно из ружей было заряжено, 5-летний сын нажал на курок, прогремел выстрел.

Мужчина от полученного ранения скончался. Приехавшие медики констатировали смерть.

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