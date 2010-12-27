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В Приморье мальчик застрелил любимую 4-летнюю сестренку
Сегодня, 9:57
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MShaffter

В Приморье мальчик застрелил любимую 4-летнюю сестренку

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Ребенку окажут психологическую помощь.

В Приморском крае малолетний мальчик нечаянно застрелил из ружья младшую сестренку 4 лет.

СКР по Приморскому краю сообщает, что накануне, 25 декабря, в одном из районов края у себя дома обнаружено тело 4-летней девочки с огнестрельным ранением в брюшную полость. Как удалось выяснить, выстрел произвел малолетний брат девочки из охотничьего ружья, которое оказалось без присмотра.

ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Приморском крае сообщает, что пока идет следствие (причинение смерти по неосторожности) мальчику окажут психологическую помощь. Уточняется, что семья вполне благополучная, а мальчик очень любил свою младшую сестренку.

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Фото: pixabay.com

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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