Денис Пушилин прокомментировал инициативу команды Зеленского.

В Донбассе отказались пустить к себе украинских силовиков из Нацгвардии. Глава ДНР оценил предложение Владимира Зеленского в отрицательном ключе. Об этом политик рассказал Донецкому агентству новостей.

Полноценно работают правоохранительные органы, соблюдаются и защищаются все права и свободы человека. Мы со своими обязательствами по обеспечению порядка в государстве справляемся напомнил специалист

Денис Пушилин назвал это "очередной попыткой подмены сути минских соглашений". Спикер считает, что муниципальная стража противоречит договоренностям. Киев не оставит попыток переписать комплекс мер по урегулированию конфликта на свой лад. Отряды народной милиции могут создаваться только по решению местных советов Донбасса. Сейчас представители закона справляются со своими обязанностями на данной территории, в отличие от украинских оперативников.

Ранее Piter.tv писал о том, что более 70% жителей Украины согласны на компромиссы с РФ по Донбассу.

Фото: Pixabay.com

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