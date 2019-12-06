Население верит, что это позволит быстрее вернуть в страну мир.

Более 70% жителей Украины согласны на компромиссы с РФ по Донбассу. Большинство считает, что Киев должен идти на некоторые уступки Москве. К такому результату пришли социологи фонда "Демократические инициативы" и КМИС.

Позиция "идти на компромиссы, но не на все" преобладает во всех регионах Украины. Около 60% отмечают, что оговорки в уступках все же нужны, еще 14% устроят любые требования. На любые компромиссы больше готовы идти жители южного (25%) и восточного (18%) регионов. Чаще на условия соглашаются представители оппозиционных партий, чуть меньше - сторонники "Слуги народа", а меньше всего - "Европейской солидарности".

В центральном и западном только 10% и 13% согласны с данной позицией ради мира. На западе и в центре преобладают те, кто уверен в установлении мира при условии победы одной из сторон, при позиции силы.

Ранее Piter.tv писал о том, что Зеленский решил создать муниципальную стражу в Донбассе.