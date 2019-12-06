Зеленский решил создать муниципальную стражу в Донбассе

В нее войдут те, кто не воевал ни с одной стороны.

СМИ узнали об идее Зеленского создать муниципальную стражу в Донбассе. Президент Украины предложит инициативу в Париже 9 декабря. Он хочет, чтобы на неподконтрольных территориях находились представители Киева, ОБСЕ и ЛНР/ДНР. Об этом сообщило издание Espreso.tv. Глава страны отметил, что сейчас это одна из идей, разработанная его его командой.

Кандидаты для этой роли будут выбраны из тех, кто "не стрелял, не убивал". Участвовавшие в боевых действиях с любой стороны попасть в стражу не смогут. Зеленский добавил, что не будет идти на уступки Владимиру Путину. Он лучше вернется домой ни с чем.

Ранее Piter.tv писал о том, что Зеленский попал на обложку Time.

Видео: YouTube/Зе!Президент