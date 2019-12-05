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Зеленский попал на обложку Time

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Президента Украины назвали "человеком посередине".

Владимир Зеленский впервые появится на обложке американского журнала Time. Президент Украины стал лицом международного выпуска. Издание анонсировано выпуск журнала на своей странице в Twitter. 

Подпись под фото гласит: "Человек посередине. Украинский президент о том, как быть между Путиным и Трампом". По сообщению Time, речь пойдет о том, как "президент управляется со своей ролью в крупнейшей в мире политической драме". 

В Time, который выйдет в США, на обложку поместили Дональда Трампа. Тема номера посвящена импичменту американского лидера. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Трамп хочет рассмотрения импичмента в сенате. 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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