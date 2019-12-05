Зеленский попал на обложку Time

Президента Украины назвали "человеком посередине".

Владимир Зеленский впервые появится на обложке американского журнала Time. Президент Украины стал лицом международного выпуска. Издание анонсировано выпуск журнала на своей странице в Twitter.

Подпись под фото гласит: "Человек посередине. Украинский президент о том, как быть между Путиным и Трампом". По сообщению Time, речь пойдет о том, как "президент управляется со своей ролью в крупнейшей в мире политической драме".

В Time, который выйдет в США, на обложку поместили Дональда Трампа. Тема номера посвящена импичменту американского лидера.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Трамп хочет рассмотрения импичмента в сенате.