В Дании рассмотрят жалобу на разрешение по "Северному потоку - 2"

В Датский Апелляционный совет поступила жалоба на разрешение по "Северному потоку - 2". Известно, что срок подачи подобный заявлений истек еще 27 ноября, но истцы успели соблюсти время.
Одна жалоба в отношении проекта Nord Stream 2 была подана в рамках сроков для подачи апелляций
рассказали в ведомстве.
Вопрос будет рассматриваться в инстанции по вопросам энергетики. Жалоба касается участка к юго-востоку от острова Борнхольм. Представитель пресс-службы суда Эллен Эвиг Ёргенсен рассказала, что жалоба не приостанавливает решение по делу. В среднем совет примет постановление за 17 месяцев. Это показатель средний на октябрь 2019 года. Ранее намерение разобраться в ситуации высказала украинская сторона. Они основываются экологическими мотивами.
Ранее Piter.tv писал о том, что Россия предложила помощь в поиске похищенных сокровищ в Дрездене.
Фото: Pixabay.com
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