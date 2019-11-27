Россия предложила помощь в поиске похищенных сокровищ в Дрездене

Ограбление произошло в понедельник, 25 ноября, в сокровищнице "Зеленый свод".

Россия предложила Германии помощь в поиске похищенных сокровищ. Ограбление произошло рано утром 25 ноября в сокровищнице "Зеленый свод" в Дрездене. Об этом пишут РИА Новости.

Председатель Совета по русскому языку при президенте РФ Владимир Толстой заявил, что люди, связанные с музеями, воспринимают любую утрату наследия как личную трагедию, огромную трагедию для мировой культуры.

"Будем надеяться, что в данном случае вещи будут найдены", - отметил Толстой.

Полиция прибыла в "Зеленый свод" через несколько минут после получения сигнала с пульта дежурных в музее. Однако задержать преступников не удалось. Из сокровищницы похитили часть украшений из трех драгоценных гарнитуров, состоявших из бриллиантовых и жемчужных изделий.

Ранее мы писали, что Германия придумала, как защитить "Северный поток-2".

Видео: YouTube / CNN, Two Cats New York Video Production, NBC News