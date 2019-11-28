Разрешение Дании на строительство "Северного потока-2" вступило в силу 28 ноября

Срок подачи апелляции закончился 27 ноября 2019 года в 23:59.

Разрешение Дании на строительство "Северного потока-2" в территориальных водах страны вступил в действие в четверг, 28 ноября. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Датское энергетическое агентство.

Срок подачи апелляции закончился 27 ноября 2019 года в 23:59. Компания 28 ноября может начать действовать согласно разрешению.

По проекту, предполагается строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. "Северный поток – 2" пройдёт через территории Швеции, Финляндии, Германии, Дании.

Запуск "Северного потока-2" отложили до середины 2020 года.

Видео: YouTube/ faz